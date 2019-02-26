Facebook разблокировала проекты RT

Связанные с RT проекты Maffick Media разблокированы в Facebook, сообщил телеканал.

Разблокированы страницы InTheNow, Soapbox, Back Then и Waste-Ed. Facebook при этом потребовала, чтобы администраторы проектов опубликовали информацию об управлении и финансировании, передает РИА «Новости».

Как отметила гендиректор Maffick Media Анисса Науэй, указанные страницы станут первыми принявшими подобные меры – пока что «ни одна другая страница не обязана делать» такие шаги.

«Вы могли бы сказать, что мы делаем историю Facebook или являемся жертвами вопиющих двойных стандартов. Постараемся сохранять позитивный настрой», – заявила Науэй.

Напомним, администрация Facebook заблокировала проекты, связанные с российским телеканалом RT. В соцсети объяснили свои действия необходимостью раскрытия им данных о материнской компании.