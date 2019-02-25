«Массандра» передана в собственность Крыма

Российское правительство передало Крыму в собственность объединение «Массандра», которое является одним из крупнейших производителей вин на полуострове.

«Принять предложение управления делами президента Российской Федерации о передаче в государственную собственность республики Крым федерального государственного унитарного предприятия «Производственно-аграрное объединение «Массандра» управления делами президента Российской Федерации как имущественного комплекса», – цитирует «Интерфакс» распоряжение правительства.

Осенью 2014 года Совет министров полуострова передал объединение в управление делами российского президента. Весной 2015 года имущество «Массандры» полностью вернули в государственную собственность.

В конце 2015 года стало известно, что Украина собралась выпускать вина под торговой маркой «Массандра» на своих заводах». Крымская «Массандра» в 2017 году решила отметить новые санкции Украины выпуском шампанского.