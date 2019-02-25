Назначена дата первого полета космонавта из ОАЭ

Первый в истории Объединенных Арабских Эмиратов космонавт полетит на МКС в сентябре 2019 года и пробудет на орбите восемь дней, сообщил гендиректор Космического центра им. Мухаммеда бен Рашида (MBRSC) Юсеф Хамад аль-Шайбани.

«Первый эмиратский космонавт отправится на Международную космическую станцию 25 сентября текущего года», – сказал аль-Шайбани, передает РИА «Новости» со ссылкой на телевидение ОАЭ.

В январе источник в ракетно-космической отрасли сообщал, что запуск российского космического корабля «Союз МС-12» к МКС предложили перенести из-за первого космонавта ОАЭ.