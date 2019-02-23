В Германии предложили способ обезопасить будущее Европы

Мир стоит на пороге ядерной гонки вооружений; избежать ее получится, если налаживать отношения с Россией, пишет депутат германского парламента Юрген Триттин в статье для Frankfurter Rundschau.

По словам немецкого политика, европейские страны неверно реагируют на угрозу новой гонки вооружений, пытаясь во всем обвинять Россию. В частности, именно так поступает министр иностранных дел Германии Хайко Маас, однако его действия не помогут, убежден Триттин, содержание статьи которого передает РИА «Новости».

«Увеличение же военных расходов в два раза, как обещала в Мюнхене [канцлер Германии Ангела] Меркель при поддержке министра финансов ФРГ Олафа Шольца, скорее подстегнет гонку вооружений», – считает автор публикации.

По его словам, Вашингтон продолжает разрушать мировые соглашения: после выхода из Парижского соглашения по климату, иранской ядерной сделки и соглашения с ЮНЕСКО, Соединенные Штаты отказываются от Договора о ракетах средней и меньшей дальности, подвергая мир еще большей опасности.

Немецкий депутат подчеркнул, что нынешней администрации США свойственны «хаотичная деструктивность» Дональда Трампа и «неоконсервативная агрессия» вице-президента США Майка Пенса и советника американского лидера по нацбезопасности Джона Болтона.

Триттин призвал Европу предложить свой вариант решения проблемы с помощью углубления взаимоотношения с Россией. Так, он убежден, что нужно отказаться от размещения американской ПРО.

«Безопасность в Европе возможна только с Россией. Североатлантический альянс должен не только предложить убрать свое тактическое ядерное оружие из Европы, но и отказаться от американской системы ПРО, если Россия также будет готова сделать шаги к разоружению», – пишет немецкий депутат, отмечая, что такая сделка была бы основана на взаимных интересах. «Европа снижает ядерную угрозу для своей безопасности, а Российская Федерация – угрозу для своей экономики», – пояснил он.

Немецкое издание Die Welt ранее писало, что стратегия устрашения НАТО в отношении России устарела, президент Владимир Путин сумел загнать альянс в угол.