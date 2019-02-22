Песков объяснил срочность поручения Путина по косаткам в Приморье

Проблему содержащихся в центре передержки в Приморье косаткок нужно решить быстро, этим обусловлено поручение президента Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Дело в том, что сейчас там некоторые ограничительные меры введены, насколько нам известно. Поэтому нужно сначала разобраться с ситуацией де-юре. Но разбираться с ней долго нельзя, потому что она и так уже изрядно затянулась, животные страдают. Поэтому потребовалось такое поручение главы государства», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.

Ранее президент Владимир Путин поручил Минприроды и Минсельхозу до 1 марта решить судьбу косаток, находящихся в центре передержки в бухте Средняя в Приморье.

В приморской бухте Средней под Находкой в специальном центре передержки находятся 11 нелегально выловленных для продажи в Китай косаток, а также несколько десятков белух. Косатки и белухи включены в перечень видов водных биоресурсов, в отношении которых ежегодно устанавливается ограничение допустимого улова.