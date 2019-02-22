Медведев поручил проработать вопрос о запрете клеток в залах судов

Глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил министерствам дополнительно проработать вопрос о запрете клеток для обвиняемых в залах судов.

Об этом сообщается на сайте правительства по итогам встречи главы кабмина 12 февраля с членами Совета Федерации.

«Минюсту России, МВД России, Минфину России дополнительно проработать вопрос об установлении запрета на использование в залах судебных заседаний защитных кабин для помещения в них подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и внести соответствующие предложения с учетом затрат, необходимых для реализации указанных мероприятий, и о возможных источниках финансирования», – говорится в одном из поручений Медведева.

Вопрос должен быть проработан к 1 апреля текущего года, уточняется в документе.

Законопроект о запрете на использование в залах суда защитных кабин, в частности металлических клеток, был внесен в Госдуму в середине ноября 2018 года. Документ предлагает запретить «помещать подозреваемых, обвиняемых или подсудимых в защитные кабины в процессуальной зоне залов судебных заседаний, а также использовать иные конструкции, препятствующие общению указанных лиц с адвокатом (защитником)».