Опубликовано видео приземления Ираном дрона США

В Сети появилось видео, на котором подразделения радиоэлектронной борьбы иранской армии перехватывают и приземляют американский беспилотник в Ираке, после чего ВВС США уничтожают рухнувший дрон.

Кадры, которые сделал американский беспилотник MQ-9 на территории Ирака и Сирии, показало иранское агентство Fars News. Дрон снимал позиции иранских войск, однако был перехвачен. После этого беспилотник рухнул в Ираке, сообщает журналист Мохамед Мансур в своем Twitter.

ВВС США приняли решение уничтожить рухнувший беспилотник. Опубликованы в том числе кадры уничтожения дрона.

Журналист Бабак Тагваи в своем Twitter отметил, что еще в 2011 году Иран использовал российскую систему РЭБ 1Л222 «Автобаза», чтобы захватить беспилотник США RQ-170. Он подтвердил, что на этот раз снова была использована эта система, чтобы приземлить MQ-9.

Для уничтожения дрона США использовали другой MQ-9. При этом иранские системы радиоэлектронной борьбы смогли перехватить видео и с этого беспилотника.

Footage released by #Iranian @arabicfarsnews showing that Iranian electronic warfare units managed to Intercept the broadcast of @usairforce UAVs above #Iraq and #Syria, also showing the forced landing of a MQ-9 Reaper due technical error, and destroying it later by US air force pic.twitter.com/gyntzayEKz — Mohamed Mansour (@Mansourtalk) 21 февраля 2019 г.

Ранее Иран неоднократно перехватывал видеосъемку с американских беспилотников – об этом сообщалось, в частности, в 2011 и 2013 годах. Приземляли БПЛА американцев с помощью поставленных Россией в Иран комплексов «Автобаза».