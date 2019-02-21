Путин назначил нового замсекретаря Совбеза

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нового заместителя секретаря Совета Безопасности.

«Назначить Венедиктова Александра Николаевича заместителем секретаря Совета Безопасности Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», – сообщается на сайте Кремля.

Венедиктов с 2001 по 2007 год занимал различные должности в центральном аппарате и загранучреждениях в системе МИД России. С 2007 года он работал в Совбезе консультантом, советником, главным советником, начальником департамента, референтом, а с декабря 2016 года – помощником секретаря.