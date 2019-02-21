Эксперт: идея о наследовании пенсий – это безответственный популизм

«Такое большое изменение потребует либо колоссального роста налоговой нагрузки, либо снижения пенсий. Тогда потребуется рассчитывать так, что каждый получит из системы тютелька в тютельку столько, сколько он внес в систему, когда работал», – комментирует законопроект о наследовании страховой пенсии родственниками замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Владимир Назаров.

«Идея о наследовании пенсий – это абсолютно безответсвенный популизм. Предложение противоречит самой сути страховой пенсионной системы, которая является распределительной. Все взносы, которые выплачиваются работодателями, немедленно тратятся на нынешних пенсионеров. У каждого человека свои индивидуальные пенсионные права. Пенсия – это компенсация утраченного заработка конкретным человеком. И странно, если молодые люди начнут получать пенсию за своих родителей», – считает замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Владиимир Назаров.

Если речь идет о кормильце, который получал пенсию, и у него остается родственник, который был на иждивении и нуждается в опеке, то для этого случая предусмотрена специальная пенсия по потере кормильца.

Группа депутатов из «Справделивой России» разработала законопроект, предлагающий сделать право на получение страховых пенсий наследуемым. Проектом вводится новое понятие – «гарантированный период получения страховой пенсии по старости». Этот период рассчитывается по формуле: возраст ожидаемой продолжительности жизни, ежегодно определяемый правительством, плюс пять лет. В четверг Госдума на пленарном заседнии не успела рассмотреть этот законопроект.

«Я думаю, у этого законопроекта шансы пройти в Госдуме – нулевые. Есть абсолютно справедливое предложение индексировать пенсию беднейшим пенсионерам. Когда произошла индексация пенсий на 7%, беднейшие попали под нее в меньшей степени, потому что у них происходило дотягивание пенсии до прожиточного минимума. Пенсия у них стала выше, но сумма социальной доплаты из бюджета – меньше. В сумме они получили столько же, сколько и раньше – и, конечно, чувствуют себя обманутыми, потому что всем повысили на 7% пенсии, а им нет. И президент выступал вчера с тем, чтобы исправить эту несправедливость. Это правильно и по-человечески, потому что помогаем самым бедным слоям населения, и деньги на это можно найти. Это обоснованная и с социальной, и с экономической точки зрения мера», – говорит Назаров.

Предложение о наследовании пенсии приведет к резкому увеличению расходов.

«Этого никто никогда даже не считал, так как такие предложения всерьез не рассматриваются. Но думаю, что это приведет к увеличению расходов пенсионной системы на 30%»,

– говорит Назаров.

Это настолько серьезный рост, что даже повышением возраста компенсировать не получится. «Настолько повышать возраст будет просто невозможно. Такое большое изменение потребует либо колоссального роста налоговой нагрузки, либо снижения пенсий. Тогда потребуется рассчитывать так, что каждый получит из системы тютелька в тютельку столько, сколько он внес в систему, когда работал. Но часть пенсионеров будет жить гораздо дольше, а прекратить выплачивать им пенсию будет нельзя. Поэтому либо должен быть взнос в период работы больше, либо пенсия у всех должна быть меньше», – резюмирует Владимир Назаров.