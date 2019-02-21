Аналог «Лидеров России» предложили провести в Сербии

Член координационного совета Демократической партии Сербии, вице-президент молодежного политического движения DEMYC Милош Джурин предложил запустить в стране аналог конкурса «Лидеры России».

Как подчеркнул Джурин в Facebook, программа «Лидеры России» позволяет провести в политику или на топ-позиции в бизнесе молодых, образованных и талантливых людей.

«Не нужно быть в какой-либо определенной партии или чтобы вам помогали ваши родственники или знакомые, важно только одно качество – это ваш талант и профессионализм. После конкурса лучшие назначаются на очень высокие и ответственные должности в правительстве и бизнесе», – написал он, предложив перенести этот опыт в Сербию в качестве социального лифта для молодежи.

Демократическая партия Сербии – одна из крупнейших партий страны, стоящая на консервативно-центристских позициях.

Ранее представитель комитета по международным отношениям Профсоюза работников Бразилии Энрике Домингеш предложил провести в своей стране отбор, аналогичный российскому конкурсу «Лидеры России».