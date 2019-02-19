В Бразилии собрались перенять опыт конкурса «Лидеры России»

Представитель комитета по международным отношениям Профсоюза работников Бразилии Энрике Домингеш предложил провести в своей стране отбор, аналогичный российскому конкурсу «Лидеры России».

«В России второй год подряд правительство реализует проект «Лидеры России». В его рамках происходит поиск новых кадров и идей по всему миру для формирования кадров на разных уровнях управления. С начала реализации проекта больше 80 россиян были назначены на новые должности. Так, четверо из них работают в федеральных министерствах, двое стали губернаторами, другие победители получили высокие посты в государственных компаниях и бизнесе», – написал Домингеш в Facebook.

Он отметил, что победители были выбраны исходя из объективной оценки способностей каждого, а не по наличию связей. «Этои проект является доказательством того, что государство может внести свой вклад в личное развитие граждан, вопреки всему, что некоторые говорят здесь, в Бразилии», – добавил Домингеш.

«Было бы неплохо реализовать такие программы в нашей стране», – отметил он.

Конкурс «Лидеры России» – флагманский проект платформы «Россия – страна возможностей», который призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Первый сезон стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тыс. человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. 67 участников первого сезона получили назначения, в том числе двое стали губернаторами, а четверо – заместителями федеральных министров.

Второй конкурс начался 10 октября, для участия в проекте зарегистрировались более 227 тыс. человек. Более 91 тыс. человек получили возможность принять участие в заочном этапе. В очные полуфиналы конкурса вышло около 3,3 тыс. человек.

Как сообщал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, большая часть заданий полуфиналов и все задания финала конкурса управленцев «Лидеры России» в этом году основаны на реальных ситуациях.