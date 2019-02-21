Одобрено создание в России реестра лишенных родительских прав

Правительство одобрило законопроект о создании списка граждан, которые лишены родительских прав или отстранены от обязанностей опекуна, попечителя в связи с ненадлежащим выполнением обязанностей.

После заседания пресс-служба кабмина сообщила, что члены правительства поддержали все рассматриваемые на заседании вопросы, передает РИА «Новости».

Предполагается, что законопроект внесет соответствующие изменения о создании реестра в федеральный закон «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей».

Пресс-служба отметила, что создание реестра с таким списком лиц позволит избежать передачи детей на воспитание в семьи тез людей, которые не могут быть усыновителями, опекунами или попечителями.

В настоящее время уточняется, как будет проходить межведомственный обмен сведениями о таких лицах.