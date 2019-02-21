Минсельхоз отреагировал на сообщения о возможных перебоях с молоком

Минсельхоз не ожидает перебоев и замедления поставок молочной продукции в торговые точки при включении ее в систему электронной ветеринарной сертификации «Меркурий».

«Практика работы в информационной системе «Меркурий» показала, что с начала июля 2018 года в ИС «Меркурий» оформлено более 726 млн эВСД (электронных ветеринарных сопроводительных документов). В настоящее время в течение дня оформляется около 5 млн эВСД. Минсельхоз ... не ожидает перебоев и замедления в доставке продукции в торговые точки», – сообщило ведомство, передает РИА «Новости».

По тем же данным, «Меркурий» работает в штатном режиме, замедлений в работе не зарегистрировано.

«Минсельхозом прорабатывается вопрос о введении поэтапности обязательного оформления ВСД в электронном виде», – отметили в министерстве.

Ранее «Известия» сообщили, что крупные федеральные ритейлеры прогнозируют перебои с поставками молока, масла, сыра, творога и сметаны. Письмо от ритейлеров было направлено в Минэкономразвития.

Перебои, по мнению компаний, должны возникнуть из-за того, что в силу вступит приказ Минсельхоза, обязывающий оформлять ветеринарные сопроводительные документы на молочную продукцию и вносить их в единую систему.