Медведев призвал кабмин заранее начать выполнение послания Путина

Глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил кабмину приступить к реализации инициатив, озвученных президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, не дожидаясь формальной публикации официальных поручений.

«По итогам (послания) будет опубликован перечень поручений, которые становятся ориентиром для работы. При этом просил бы, не дожидаясь этих документов, уже сейчас приступить к проработке реализации тех решений, инициатив, с которыми выступил президент», – сказал он, передает ТАСС.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в послании Федеральному собранию Путин озвучил целый ряд задач в социальной политике. Так, он объявил принцип «больше детей – меньше налогов», подразумевающий дополнительные льготы многодетным семьям; предложил запустить c 2020 года программу «Земский учитель», по которой по 1 млн рублей получат педагоги, переезжающие в малые города и села; потребовал немедленно индексировать пенсии и ежегодные денежные выплаты сверх уровня прожиточного минимума.