Путин недоволен эффективностью исполнения поручений по защите бизнеса

Тема защиты предпринимательства от необоснованного уголовного преследования будет фигурировать в поручениях по итогам послания президента Федеральному собранию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Действительно, президент недоволен эффективностью выполнения поручений в этой области и достаточно однозначно озвучил свои установки на этот раз», – сказал Песков, подчеркнув, что стиль, характер и формулировки послания главы государства «предельно конкретны и не допускают каких-то трактовок или какого-то размывания идей и основных ориентиров».

«Главным образом, в послании речь шла о том, чтобы избавиться от этой практики (необоснованного преследования бизнеса), и как раз здесь уже будет формироваться перечень поручений», – заключил пресс-секретарь президента, передает ТАСС.

В четверг президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что ситуация во взаимоотношениях бизнеса и правоохранительных органов не улучшается, и потребовал отказаться от всего, что мешает инициативе и свободе предпринимательства.