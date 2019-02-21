Песков прокомментировал дело Майкла Калви

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не сомневаются в установлении истины по делу основателя Baring Vostok Майкла Калви.

«Я уже отвечал на этот вопрос, могу только повторить. Мы никогда не комментируем следственные действия. У нас нет сомнений, что в результате расследования будет установлена истина. Кроме суда никто не может назвать Калви виновным», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Кроме того, пресс-секретарь выразил надежду на то, что следственные действия в отношении Калви никак не скажутся на инвестиционном климате России.

Ранее в четверг источник в следственных органах сообщил, что Калви в четверг утром предъявлено обвинение.

На прошлой неделе четверо сотрудников фонда Baring Vostok, в том числе Майкл Калви, были задержаны по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей. Калви арестован решением Басманного суда.