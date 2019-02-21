Произошел сбой в движении поездов по «кольцевой» линии московского метро

Поезда «кольцевой» линии метро Москвы идут с задержками из-за технических причин, сообщает пресс-служба Московского метрополитена.

«На Кольцевой линии против часовой стрелки незначительно увеличено время поездки по техническим причинам. Движение скоро войдет в график», – сообщается в Twitter московского метро.