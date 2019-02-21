Кузбасский рэпер ограбил надоедливых фанатов после концерта

В городе Новокузнецк Кемеровской области задержали 19-летнего рэпера, который после выступления ограбил своих поклонников, сообщает региональное ГУМВД.

Житель Новокузнецка и житель города Мыски обратились в полицию с заявлением, они сообщили, что на них напал злоумышленник и отобрал два мобильных телефона и 2 тыс. рублей, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

«Сотрудники полиции выяснили, что накануне потерпевшие приехали в один из ночных клубов в Куйбышевском районе Новокузнецка на выступление местного рэпера. После концерта поклонники решили лично пообщаться с артистом, однако музыканта это разозлило. Он несколько раз ударил, а затем ограбил собственных фанатов», – отметили в полиции.

Полицейским удалось найти напавшего рэпера с помощью его сценического псевдонима. Они опросили поклонников и установили персональные данные подозреваемого, которым оказался 19-летний местный житель.

Его задержали по месту жительства и в ходе обыска изъяли имущество потерпевших. Деньги, похищенные у фанатов, рэпер потратил на алкоголь.

«Задержанный полностью признал свою вину и пояснил, что ограбил поклонников «в наказание за назойливость», – отметили в ГУМВД. В отношении подозреваемого возбудили два уголовных дела по статьям УК «Грабеж».