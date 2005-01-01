Израиль показал новейшую сверхзвуковую ракету

На ависалоне Aerolindia в индийском Бангалоре Израиль представил новую сверхзвуковую бетонобойную ракету, сообщили в израильских СМИ.

Ракета Rocks класса «воздух-земля» создана для поражения укрепленных наземных и подземных объектов, находящихся на большой глубине под землей и защищенных системами противовоздушной обороны, передает «Интерфакс».

Отмечается, что снаряд может запускаться из-за пределов зоны поражения систем ПВО C-300, стоящих на вооружении Сирии и Ирана. Также ракета оборудована системой визуального распознавания, что позволяет ей поражать цели, невзирая на радиоэлектронные помехи.

21 января израильские военные нанесли несколько ракетных ударов по территории Сирии.