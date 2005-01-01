Путин сравнил создание «Авангарда» с запуском первого спутника Земли

Президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что создание ракетных комплексов «Авангард» соразмерно запуску первого искусственного спутника Земли.

По его словам, еще недавно казалось невероятным, что Россия сможет совершить высокотехнологичный прорыв в оборонной сфере: «Это было трудно, сложно, многое приходилось восстанавливать или создавать буквально с нуля, идти действительно непроторенной дорогой, находить смелые и уникальные решения».

«Это сделали наши инженеры, рабочие, ученые, в том числе совсем молодые люди, которые выросли на этих проектах. Повторю, зная все детали этой масштабной работы, у меня есть все основания сказать, что создание, например, стратегического гиперзвукового планирующего крылатого блока системы «Авангард» соразмерно по своему значению запуску первого искусственного спутника Земли с точки зрения повышения обороноспособности и безопасности страны, но и по своему влиянию на укрепление потенциала нашей науки, на формирование уникальных технологических заделов», – сказал президент, передает РИА «Новости».

При этом Путин подчеркнул, что компетенции и материалы, которые получены при разработке новых вооружений, должны быть использованы в гражданской сфере, передает ТАСС.