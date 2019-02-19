Жириновский подал в суд на автора книги, назвавшего политика агентом КГБ

Глава ЛДПР Владимир Жириновский подал иск на 1 млн рублей к руководителю китайского бюро газеты Financial Times Чарльзу Кловеру, который в своей книге упомянул о связях Жириновского с КГБ.

Иск был заявлен к издательству ООО «Издательский дом «Фантом пресс», в качестве третьего лица привлекли Кловера, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Останкинского суда Москвы.

«Чарльз Кловер был шеф-редактором Financial Times в Москве, а в настоящее время он проживает в Китае, где является главой шеф-бюро международной деловой газеты», – сообщила директор издательства «Фантом пресс» Алла Штейнман.

Жириновский в своем исковом заявлении просит признать порочащими честь, достоинство и деловую репутацию сведения, опубликованные в книге «Черный ветер, белый снег. Новый рассвет национальной идеи» Кловера.

В качестве компенсации морального вреда политик затребовал 1 млн рублей. Претензия была предъявлена из-за фразы на 253-й странице, где сообщается, что «ходили упорно слухи, будто бы Жириновский был агентом КГБ».

Лидер ЛДПР также попросил опубликовать сообщение о решении суда под заголовком «опровержение» в любом СМИ.

Представители издательства назвали иск незаконным, необоснованным и попросили суд отказать в удовлетворении требований в полном объеме. «Представитель истца не доказал, что в книге есть сведения порочащего характера касаемо партии и лично Владимира Вольфовича», – сказал адвокат Валерий Шахов.

Судебное заседание назначено на 26 марта.