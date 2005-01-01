Суд оштрафовал медицинский центр Елены Малышевой

Арбитражный суд Москвы оштрафовал «Медицинский центр Елены Малышевой» на 100 тыс. рублей из-за ряда нарушений.

Специалисты обнаружили, что в центре нет преднаркозной и противошоковой палаты, а в кабинете пластического хирурга отсутствуют перевязочный стол, кушетка, весы и тонометр. Кроме того, стаж пластического хирурга составляет менее пяти лет, сообщает агентство «Москва».

Согласно материалам дела, эти нарушения могут повлечь угрозу причинения вреда жизни и здоровью пациентов.

Сама телеведущая отказалась комментировать информацию о штрафе. «О боже мой! Вы размер штрафа видели? Для смеха посмотрите разок. Счастливо. Я не хочу с вами говорить. Всего вам доброго», – заявила она.