Медведчук: Порошенко намерен обменять ГТС Украины на поддержку США на выборах

Председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктор Медведчук заявил, что газотранспортную систему Украины планируется отдать американо-украинской компании, чтобы получить поддержку со стороны США на выборах.

Премьер-министр страны Владимир Гройсман сообщал, что Киев ищет «серьезного авторитетного партнера для совместного управления газотранспортной системой из ЕС, США», говорится в тексте Медведчука на сайте партии.

«В последнее время среди топ-менеджеров украинских нефтегазовых компаний обсуждается информация о том, что министр энергетики США подбирает команду для назначения на ключевые должности в структуре украинского «Нафтогаза». Эта команда фактически будет заниматься ликвидацией «Нафтогаза» и его дочерних компаний, таких как «Укргаздобыча», и переводом их активов в частную собственность», – говорится в сообщении.

Медведчук полагает, что ГТС страны планируется отдать совместной американо-украинской компании, а лицензии на все месторождения «Нафтогаза» продать частным инвесторам.

«Есть все основания считать, что Порошенко и Гройсман активно поддерживают эту инициативу Соединенных Штатов, что может являться попыткой нынешней власти обменять активы «Нафтогаза» и украинскую ГТС на поддержку со стороны США на выборах», – отмечается в материале.

По мнению Медведчука, единственным механизмом по сохранению ГТС Украины остается создание трехстороннего консорциума Украины, России и ЕС.

Во время партийного съезда в конце января Медведчук предложил создать автономный регион Донбасс в составе Украины, что предполагало бы работу в нем собственных органов государственного управления: парламента, правительства и других.

Из-за этого заявления украинская генпрокуратура возбудила против политика уголовное дело по статьям «Госизмена» и «Посягательство на территориальную целостность». Медведчук назвал это политическими репрессиями.