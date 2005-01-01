Британские министры потребовали от Мэй прекратить угрозы

Британские министры потребовали от главы правительства страны Терезы Мэй прекратить использование на переговорах угрозы выхода Великобритании из ЕС без сделки, сообщают СМИ.

Министры Дэвид Гок, Эмбер Радд, Грег Кларк и Дэвид Манделл заявили, что отказ от соглашения и раньше был плохой идеей, но сейчас премьеру, учитывая ряд «тревожных заявлений» различных компаний и производителей, следует полностью отказаться от возможности такого решения, передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian.