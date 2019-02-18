Венесуэльские снайперы записали гневное видеообращение к Мадуро

Бойцы снайперского подразделения венесуэльской армии выступили с видеообращением против режима президента Николаса Мадуро, сообщил колумбийский телеканал Noticias Caracol.

Военные заявили, что не намерены терпеть голод, от которого страдает Венесуэла.

«До каких пор все это будет продолжаться, Николас Мадуро? Ни для кого не секрет, что Венесуэла терпит голод», – передает РИА «Новости» заявления военнослужащих.

Сообщается, что снайперы бросили оружие и форму в своей части и уже более двух недель находятся на территории Колумбии.

Также военнослужащие не скрывают, что готовы принять сторону оппозиционных Мадуро сил.

«Мы готовы на все. Да, это возможно, если нужно будет, чтобы мы вернулись, дабы положить конец этому коррумпированному правительству, мы это сделаем», – сказал лейтенант Мануэль Сифонтес.

Ранее военный атташе в посольстве Венесуэлы в Вашингтоне объявил, что «разрывает отношения» с Николасом Мадуро и признает законным президентом лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

В начале февраля генерал ВВС Венесуэлы Франсиско Эстебан Янес Родригес записал видеообращение, в котором признал Гуайдо исполняющим обязанности президента страны.

Сегодня США анонсировали обращение Дональда Трампа к военному руководству Венесуэлы с призывом поддержать Гуайдо.