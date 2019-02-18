Белый дом анонсировал обращение Трампа к военному руководству Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп хочет попросить венесуэльское военное руководство поддержать самопровозглашенного президента Хуана Гуайдо и пропустить в Венесуэлу гуманитарную помощь, заявили в Белом доме.

С выступлением к военным президент планирует обратиться во Флориде в 0.00 мск, передает РИА «Новости».

Трамп также намерен призвать венесуэльцев к демократии «ради своего будущего и будущего своих семей» и заявить об осведомленности Штатов относительно капиталов военных руководителей, «спрятанных по всему миру».

Ранее с призывом пропустить в Венесуэлу гуманитарную помощь выступал госсекретарь США Майк Помпео.

В начале февраля глава Белого дома заявил о возможности военного вторжения в Венесуэлу, на что президент страны Николас Мадуро назвал слова американского лидера «безумием».