Молдавия пожаловалась на Россию в ООН и Совет Европы

Руководство Молдавии обратилось в ряд международных организаций из-за якобы невозможности встречи с двумя пилотами, освобожденными из плена талибов в Афганистане и отправленными в Москву, сообщает молдавское министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ).

«Министерство иностранных дел и европейской интеграции сообщило нескольким международным организациям о недопустимых действиях Российской Федерации в отношении двух молдавских пилотов, которые недавно были освобождены из плена в Афганистане и доставлены в Москву», – передает РИА «Новости» сообщение МИДЕИ Молдавии.

По данным министерства, обращения направлены в управление Верховного комиссара ООН по правам человека, в кабинет еврокомиссара по вопросам юстиции, потребителей и гендерного равенства, центральный офис Amnesty International и комиссару по правам человека Совета Европы.

В заявлении говорится о якобы задержке Москвой в предоставлении молдавской делегации доступа к гражданам Молдавии, которые находятся в Москве. Утверждается, что таким образом Россия нарушила международные нормы, в том числе Венские конвенции о дипломатическом праве и консульских отношениях и молдавско-российские консульские соглашения.

На прошлой неделе посол России в Кишиневе Олег Васнецов был вызван в министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии. Ему была вручена нота протеста о задержке доступа к молдавским летчикам, которые были освобождены из плена в Афганистане.

Граждане Молдавии попали в плен талибов после того, как гуманитарный вертолет разбился в Афганистане 24 ноября 2015 года. Россия помогла вызволить двух пилотов из плена, они были доставлены в Москву, но официальная делегация из Кишинева не смогла встретиться со спасенными, так как пилоты проходят медицинскую реабилитацию. Позже молдавская делегация все же смогла встретиться с пилотами.