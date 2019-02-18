Власти Петербурга рассказали о судьбе обрушившегося корпуса ИТМО

19 февраля, вторник | Последнее обновление — 07:37 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Мадуро рассказал о 300 тоннах гумпомощи из России
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«Черные лесорубы» обходятся российской экономике слишком дорого
Чем удивил Сергей Лавров на Мюнхенской конференции
Как латышский партизан стал героем-подпольщиком
Как Россия может предотвратить индо-пакистанскую войну
России нужен закон Кирилла Толмацкого
Россия не должна помогать Украине «убиться об стену»
Глеб Простаков, журналист
Действуем от обратного: если Киев ограничивает контакты украинцев с Россией, то Москве, наоборот, нужно сделать все, чтобы повысить свою привлекательность для русских с Украины. Заодно можно решить демографические проблемы. Подробности...
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Давайте не будем льстить нашему народу
Захар Прилепин, писатель
В России читают умные книжки двести тысяч человек. Ещё триста читают чудовищные книжки, лучше б вообще не умели читать. В России смотрят умное кино те же двести тысяч человек. Уговорили, миллион. Остальные смотрят глупое. Ну и что? Подробности...
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В Афганистане СССР сражался против доллара
Владимир Ворожцов, генерал-майор внутренней службы (в отст.)
В Кабуле гуляли девушки в коротких цветных платьях, с модными стрижками. Не спешили менять образ жизни и многие мужчины. Чтобы сломать этих людей, ведущие демократии мира пошли на то, чтобы бросить в бой с ними ораву «ватников». Подробности...
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Как понимать феминисток
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Российские VIP-лимузины «Кортеж» теперь будут собирать и в Эмиратах
Российские авто премиум-класса «Кортеж» будут собирать в Эмиратах под брендом Aurus. Соглашение Минпромторга с партнерами из ОАЭ подписано 18 февраля, в день мировой премьеры этого VIP-лимузина на международной оборонной выставке IDEX в Абу-ДабиПодробности...
Путин вышел на татами спортивного центра в Сочи
После продолжительных переговоров на саммите по сирийскому урегулированию в формате Россия-Турция-Иран Владимир Путин приехал в четверг вечером в спортивный центр «Юг-Спорт» в Сочи. Глава государства встретился с представителями сборных команд по боксу, дзюдо и вольной борьбеПодробности...
День влюбленных в разных странах мира празднуют по-разному
14 февраля по всему миру отмечается День святого Валентина или День всех влюблённых. Смысл праздника заключается в том, чтобы подарить любимому человеку некий подарок в виде цветов, конфет или игрушек в форме красного сердечка – известнейшего символа любвиПодробности...
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