Власти Петербурга рассказали о судьбе обрушившегося корпуса ИТМО

Власти Петербурга не планируют сносить историческое здание, где располагался один из корпусов университета ИТМО, заявили в аппарате вице-губернатора города Владимира Кириллова.

«Вопрос о сносе здания не стоит. Объемы восстановительных работ будут определены после полной расчистки завалов и проведения дополнительного осмотра строительных конструкций», – пояснили в аппарате Кириллова, передает ТАСС.

Корпус находится в здании Коммерческого училища, возведенного в 1869-1871 годах, строение является объектом культурного наследия регионального значения. В нем располагаются учебные аудитории, лаборатории факультетов безопасности и информационных технологий, факультета пищевых биотехнологий и инженерии и т.д.

Здание является федеральной собственностью, вопрос о его восстановлении будет решаться на федеральном уровне, правительство Санкт-Петербурга окажет содействие в проведении восстановительных работ.

Стоимость контракта на ремонт на втором этаже здания университета составляет 16 млн рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на гендиректора фирмы-подрядчика «ПетербургРеставрация» Никиты Барабанщикова.

Барабанщиков пояснил, что он и несколько других представителей компании проходят по делу в качестве свидетелей.

Разрешение на работы было получено 31 января от городского комитета по контролю и охране памятников, к работам сотрудники приступили 1 февраля. Барабанщиков сообщил, что не знает, какая компания вела работы в здании до «ПетербургРеставрации».

«По нашим работам стоимость контракта там была 16 миллионов. Это ремонт внутренних помещений и то части помещений, второго этажа», – указал Барабанщиков

Он добавил, что «ПетербургРеставрация» вела работы в соответствии с утвержденной проектной документацией на основании договора и выданного разрешения с участием строительного контроля заказчика.

«Ремонт с приспособлением под современное использование. То есть замена конструкций пола, штукатурка внутренних стен, окраска, устройство потолочной отделки, монтаж сетей электроснабжения и электроосвещения, замена сетей отопления. Вели преимущественно подготовительные работы, уборка, вывоз мусора. Устройство конструкций пола, демонтаж недействующих сетей», – пояснил представитель компании.

Он добавил, что «ПетербургРеставрация» не складировала в здании строительные материалы.

Начальник департамента по образовательной деятельности ИТМО Алия Багаутдинова подтвердила эти сведения.

«Подвоз и складирование необходимых материалов, которые были именно на подготовительном этапе, они осуществляли частями. Материалы использовались и вырабатывались по помещениям. Поэтому какой-то дополнительной нагрузки, которую мы там могли сформировать на каком-то участке перекрытий, ...быть не могло», – пояснил Барабанщиков.

Процесс обрушения длился около 15 минут, добавил он. «За это время наш прораб, который находился на объекте, услышал треск и успел и предупредить своих рабочих, и обежать верхние этажи и первый этаж вместе с преподавателем ИТМО с кафедры химии. Они совместно... стучали в каждую аудиторию, предупреждали людей и просто выгоняли людей», – отметил Барабанщиков.

Школьник, находившийся в корпусе ИТМО в момент обрушения, рассказал, что почувствовал страх, когда здание начало трястись, но не испытывал паники. Он пояснил, что находился в вузе на курсах химии по подготовке к ЕГЭ.

«Казалось, что обрушится все здание... Но паники не было... Выходить нам было некуда, так как проход к лестнице был обрушен. Поэтому единственным выходом было окно, и нас вытаскивали спасатели», – поделился воспоминаниями ученик.

Он добавил, что после начала обрушения находился в строении около получаса.

16 февраля в здании Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) обрушились перекрытия с пятого по второй этажи, возбуждено уголовное дело. Пострадавших нет, 86 человек были эвакуированы.