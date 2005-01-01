Песков назвал США непредсказуемой страной в глубоком кризисе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью газете Hurriyet назвал США самой непредсказуемой страной, которая находится в глубоком кризисе.

«Например, наш президент является президентом, он делает то, что говорит, и он делает так, чтобы другие делали то, что он говорит. США находятся в глубоком кризисе, мы понимаем трудности, через которые они проходят, но мы также с нетерпением ждем», – заявил Песков, отвечая на вопрос, действительно ли США собираются вывести войска из Сирии.

Песков также заявил, что Анкара не изменила решение по покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400, несмотря на давление Вашингтона.

«Турция уже приняла решение (по С-400), и мы действуем соответствующим образом. Все контракты заключены, обязательства взяты, кредиты предоставлены, платежи произведены. США часто пытаются получить для себя конкурентные преимущества с помощью правовых или неправовых средств… Такое давление сейчас оказывается на Турцию. Лишь немногие страны могут проявить устойчивость. Турция – одна из них», – сказал Песков.

Он добавил, что США стали самой непредсказуемой страной и находятся в глубоком кризисе, передает РИА «Новости».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что США оказывают давление на Турцию в связи с поставками систем С-400. При этом в Турции заявляли, что не намерены отказываться от покупки С-400 даже в случае закупки американских Patriot.