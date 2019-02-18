Россия поставила Турции первый вертолет Ка-32

Турция получила первый российский многоцелевой вертолет Ка-32 в рамках контракта на три машины, сообщил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский в ходе выставки вооружений IDEX-2019.

«Сейчас мы сдаем вертолеты Турции, первая машина из трех уже там», – приводит его слова РИА «Новости».

«В конце марта – втором квартале года планируем продолжить переговоры о расширении поставок», – добавил он.

В начале февраля Россия и Турция заключили соглашение о намерении открыть поставки российских вертолетов Ка-32 в страну весной 2018 года.

Летом 2017 года стало известно, что Россия впервые поставит многоцелевые вертолеты Ка-32 в Турцию и Таиланд.