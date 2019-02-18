Сотрудников «Новой газеты» и «Мемориала» отпустили в Нидерландах

Полиция Нидерландов отпустила корреспондента «Новой газеты» Елену Милашину и сотрудницу правозащитного центра «Мемориал» Милану Бахаеву, задержанных в аэропорту Амстердама.

«Задержанных ранее в аэропорту Амстердама корреспондента «Новой газеты» Елену Милашину и сотрудницу «Мемориала» Милану Бахаеву нидерландская полиция отпустила», – говорится в сообщении «Новой газеты».

Журналистка рассказала, что инцидент произошел рано утром, и в задержании участвовала «целая куча полицейских», передает ТАСС.

«Никаких объяснений, на каком основании нас лишили свободы передвижения, не последовало. Нам вообще не задали ни одного вопроса. На просьбу вернуть мне телефон, так как я журналист и в телефоне – информация, которая защищена журналистской тайной, меня практически послали», – написала Милашина в Facebook.

Она отметила, что на ее просьбу представиться и назвать свою должность «местные парни хором ответили, что «это не Россия и не Чечня, и тут мы вам ничем не обязаны».

Корреспондент «Новой газеты» также добавила, что Бахаеву, вероятно, «задержали, потому что она чеченка». «Меня, уже прошедшую контроль и ждущую, пока выпустят Милану, задержали за компанию. Когда я сказала, что журналист – отобрали еще и телефон», – пояснила Милашина.

В комментариях к записи она добавила, что позже ей попытались вернуть телефон «со словами «ой, я не знаю, зачем мой коллега у вас его взял», при этом никакой причины задержания предъявлено не было.

«В общем, минут через 10, после того, как информация о нашем с Миланой Бахаевой задержании стала публичной …, подошел офицер с моими паспортами и телефоном. Попытался вернуть вещи и замять ситуацию, на что я ответила, что приму свои документы и телефон … только под протокол», – написала корреспондент.

По ее словам, правоохранители отказались приносить свои извинения.

«– Зачем вы так реагируете? – укоризненно спросил меня Мюллер.

– Потому что то, что вы сделали, это не просто нарушение закона, – ответила я. – Это наглядное доказательство того, что фашизм в Европе, к сожалению, скорее жив, чем мертв», – передала Милашина разговор с правоохранителем.

Ранее сообщалось, что корреспондент «Новой газеты» Елена Милашина и сотрудница правозащитного центра «Мемориал» Милана Бахаева были задержаны в Амстердаме, обе находились в отделении полиции при аэропорте города. По данным «Новой газеты», Милашина и Бахаева прилетели в страну на встречу с правозащитниками, которые занимаются проблемой сирийских беженцев.