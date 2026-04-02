Российский писатель погиб после падения со скалы в Черногории

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», тридцатипятилетний российский писатель Алан Жуковский прибыл в Черногорию, чтобы навестить родственников, и во время одной из прогулок в окрестностях Будвы решил сделать фотографию заката с дерева, растущего у края скалы. Сообщается, что он хотел запечатлеть особенно красивый момент, забравшись на дерево на обрыве.

В какой-то момент мужчина не удержался и сорвался вниз. Родные забили тревогу, когда он перестал выходить на связь, и спустя почти неделю поисков его тело нашли под скалой. Эксперты установили, что при падении он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Сейчас близкие погибшего организовали сбор средств для транспортировки его тела в Россию. Известно, что Алан владел пятью языками, был членом Союза писателей Москвы и публиковал свои стихи в ведущих мировых литературных журналах.

