Корреспондента «Новой газеты» и сотрудницу «Мемориала» задержали в Амстердаме

Корреспондент «Новой газеты» Елена Милашина и сотрудница правозащитного центра «Мемориал» Милана Бахаева задержаны в аэропорту Амстердама.

«Конкретных претензий к Милашиной и Бахаевой не предъявляют. ... Обе они находятся в отделении полиции при аэропорте Амстердама. У Милашиной без объяснений мотивов изъят телефон», – говорится в сообщении «Новой газеты».

Милашина и Бахаева прилетели в Нидерланды на встречу с правозащитниками, которые занимаются проблемой сирийских беженцев.

Тем временем российское посольство в Гааге выясняет ситуацию относительно задержания корреспондента «Новой Газеты» и сотрудницы правозащитного центра «Мемориал».

«Посольством принимаются меры для прояснения ситуации. Ни сами задержанные, ни издание к посольству пока не обращались», – сказали в посольстве ТАСС.