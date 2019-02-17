Египет добился от США передачи позолоченного саркофага

Каир сумел вернуть на родину позолоченный саркофаг древнеегипетского жреца, в 1970-е годы незаконно вывезенный из Египта; все это время он выставлялся в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, сообщили в министерстве по делам древностей страны.

Речь идет об антропоидном деревянном саркофаге жреца одного из богов плодородия и воды, охоты и рыболовства Херишефа по имени Неджеманх, который почти полвека назад был нелегально вывезен из страны, и затем через посредников его в 1971 году приобрел Метрополитен-музей, передает ТАСС.

Прокуратура Манхэттена вела расследование более полутора лет, разбирались все обстоятельства той сделки многолетней давности. В конечном итоге судебные органы Нью-Йорка постановили, что древнеегипетский памятник должен быть возвращен законному владельцу, то есть Египту.

Саркофаг планируется ненадолго выставить в Египетском национальном музее на площади Тахрир в центре Каира, а потом его отправят на законное место в постоянной экспозиции Большого Египетского музея, который планируется частично открыть для публики уже в 2020 году.

Деревянный саркофаг жреца Неджеманха покрыт позолотой и расписан древнеегипетскими иероглифами. Специалисты говорят, что текст представляет собой своего рода оберег, который призван защитить жреца и послужить инструкцией к действию в его непростом путешествии от смерти к вечной жизни в виде преображенного духа.