Медведев сказал, когда в России «жить станет гораздо лучше»

Через шесть лет после реализации национальных проектов Россия станет более современной и благополучной страной, где жить станет гораздо лучше, чем сейчас, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью программе «Итоги недели» телеканала НТВ.

«Я уверен, и это абсолютно точно, что через шесть лет, после завершения работы над этими национальными проектами, мы действительно получим более современную и благополучную страну, в которой жить станет гораздо лучше, чем сейчас», – передает его слова ТАСС.

Он назвал себя и членов правительства реалистами, отметив, что нельзя сказать, что в России «всем жить одинаково хорошо».

«Наши предшественники пытались такое общество создать и не создали, ничего не получилось», – сказал премьер, имея в виду СССР.

При этом он подчеркнул, что в процессе реализации нацпроектов граждане будут видеть изменения к лучшему.

Также Медведев заметил, что «нет предела совершенству».

Кроме того, премьер-министр высказался за создание сквозной системы контроля за расходованием средств, выделяемых на национальные проекты.