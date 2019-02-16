Засевшие в Идлибе боевики обстреляли сирийские провинции Хама и Алеппо

Боевики из Идлибской зоны деэскалации вопреки установленному режиму прекращения боевых действий устроили обстрел сирийских провинций Хама и Алеппо, а также окраин города Алеппо, сообщил глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

Генерал уточнил, что от обстрелов боевиков из идлибской зоне деэскалации в провинции Хама пострадали населенные пункты Кибрия и Телль-Сальхаб, а в провинции Алеппо – поселок Хара, передает ТАСС.

Кроме того, обстрелам подверглись западные окраины города Алеппо.

«Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований», – подчеркнул Соломатин.

Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии проинформировал, что по состоянию на 15 февраля в места прежнего проживания возвратились 222 тыс. 106 человек.

В рамках реализации указа президента Сирии Башара Асада по амнистированию лиц, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, к настоящему моменту амнистированы 53 тыс. 861 человек.

Ранее в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности проведения в Идлибе совместной операции России, Турции и Ирана.

Напомним, в четверг президент Владимир Путин призвал искоренить террористические группировки в Идлибе. Перед этим глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что любое соглашение исключает сохранение в сирийском Идлибе террористического анклава.