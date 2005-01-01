Эрдоган заявил о возможной совместной операции России, Турции и Ирана в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил возможность совместных операций России, Ирана и его страны против радикальных группировок в сирийском Идлибе.

«Совместные операции (с Россией и Ираном – прим. ВЗГЛЯД) могут проводиться в любое время в соответствии с развитием событий. Для этого нет никаких препятствий», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на газету Hurriyet.

«Для нас важна безопасность жителей Идлиба», – сказал Эрдоган в ходе общения с прессой на борту самолета, возвращаясь из Сочи.

По его словам, турецкие и российские военные ведут интенсивную работу для реализации меморандума по Идлибу и борьбы с террористическими группировками в этом регионе.

Накануне президент Владимир Путин предложил искоренить террористические группировки в Идлибе. В Кремле уточняли, что Путин не планирует военной операции в сирийском Идлибе в рамках дополнительных шагов для стабилизации ситуации.