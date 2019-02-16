Савченко призвала украинцев выйти на новый «майдан»

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в Киеве, призвала украинцев выйти новый «майдан».

«Воскресенье 17 февраля майдан Независимости в 14.00 (15.00 по мск). Ты гражданин Украины, ты человек и имеешь право на достойную жизнь, безопасность, справедливость. Оставаясь в стороне, утратим последнее», – цитирует РИА «Новости» призыв Савченко, размещенные на странице ее сестры Веры.

В январе на съезде партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» ее выдвинули кандидатом в президенты Украины.

Напомним, в марте 2018 года Шевченковский суд Киева арестовал Савченко, которую генпрокуратура Украины заподозрила в подготовке теракта в Верховной раде.