Комиссаров: Конкурс «Лидеры России» ориентирован не только на госслужащих

Конкурс управленцев «Лидеры России» ориентирован не только на госслужащих, его участниками являются предприниматели, руководители корпораций, представители культуры, сказал руководитель конкурса, генеральный директор автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Почему-то многие воспринимают конкурс «Лидеры России» как конкурс для государственных служащих, для того, чтобы занять какие- то позиции на госслужбе. На самом деле это не так», – приводит его слова РИА «Новости».

Он добавил, что среди участников много предпринимателей, много руководителей российских и зарубежных корпораций, представителей государственных и частных организаций, а также работников культуры, в числе которых руководители клубов и ДК.

В свою очередь полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щеголев отметил, что главной задачей устроителей профессиональных соревнований является поиск эффективных кадров, новых, креативных решений современных задач.

«Наибольший шанс проявить себя, реализовать себя, есть у представителей регионов. У нас, у управленцев, есть такая присказка: «Если ты работаешь, то тебе работать не с кем, а если ты ищешь работу, то тебе на работу не устроиться». Конкурс «Лидеры России» призван сломать эту не очень правильную формулу. Давайте договоримся так: я буду приезжать в регионы и там буду встречаться с полуфиналистами конкурса. Мы будем сидеть и общаться с руководителями области. Потому что руководителям области будет полезно на вас посмотреть. И мне тоже важно будет знать, что вы не остались за бортом и у вас был свой шанс благодаря этому конкурсу», – приводит его слова riastrela.ru.

Ранее в субботу первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на открытии первого полуфинала для участников из Центрального федерального округа заявил, что большая часть заданий полуфиналов и все задания финала конкурса управленцев «Лидеры России» в этом году основаны на реальных ситуациях.

«Лидеры России» – это флагманский проект платформы «Россия – страна возможностей», запущенной по инициативе президента Владимира Путина. Цель конкурса – выявление, развитие и поддержка наиболее перспективных руководителей-лидеров со всей страны, обладающих высоким уровнем развития управленческих компетенций.