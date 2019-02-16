Кириенко: Задания для конкурса «Лидеры России» основаны на реальных ситуациях

Большая часть заданий полуфиналов и все задания финала конкурса управленцев «Лидеры России» в этом году основаны на реальных ситуациях, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на открытии первого полуфинала для участников из Центрального федерального округа.

«Что важно, все партнеры конкурса добавляют свои задания. Если в прошлом году задания все-таки больше шли из системы образования, то сейчас участникам предстоит решать практические кейсы», – приводит его слова ТАСС.

«Большая часть заданий в полуфинале и весь финал построен на заданиях, которые дали компании-партнеры, то есть это реальные сложные управленческие кейсы», – добавил он.

Кириенко также сообщил, что более 700 участников конкурса управленцев «Лидеры России» прошли собеседования в крупнейших компаниях-партнерах конкурса. «Наша договоренность с компаниями-партнерами заключается в том, что уже сейчас, на стадии полуфиналов, начинают присматривать среди полуфиналистов, а тем более среди финалистов для себя интересных лидеров, управленцев. Уже более чем с 700 участниками полуфиналов во всех остальных округах (...) провели собеседования HR-службы этих наших крупнейших компаний», – приводит его слова РИА «Новости».

В этом году партнерами конкурса выступают 20 крупнейших российских компаний, в частности Сбербанк, «Лукойл», РЖД, «Росатом», Роснефть и другие.

Кириенко сказал, что порядка 16% участников конкурса управленцев «Лидеры России» не прошли повторное тестирование в полуфиналах. «Если в прошлом году было выборочное ретестирование, то есть перепроверка честности прохождения дистанционного этапа, то в этом году был поголовный ретест. Не все это прошли, в среднем 16% по стране не подтверждают результаты [заочного этапа]», – сказал Кириенко.

Вместе с тем он отметил, что попытки «жульничать говорят о высоком интересе к конкурсу», но подчеркнул, что «люди, которые стремятся сделать карьеру, смухлевав, не нужны, такие лидеры не нужны».

Конкурс «Лидеры России» – флагманский проект платформы «Россия – страна возможностей», который призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Первый сезон стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тыс. человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. 67 участников первого сезона получили назначения, в том числе двое стали губернаторами, а четверо – заместителями федеральных министров.

Второй конкурс начался 10 октября, для участия в проекте зарегистрировались более 227 тыс. человек. Более 91 тыс. человек получили возможность принять участие в заочном этапе. В очные полуфиналы конкурса вышло около 3,3 тыс. человек.

Платформа «Россия – страна возможностей» была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента России. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО «Россия – страна возможностей» создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.