Автоматика отключила энергоблок новейшей Ленинградской АЭС-2

Один из блоков новейшей Ленинградской АЭС-2 был отключен от сети действием автоматики, специалисты выясняют причины произошедшего, сообщило управление информации и общественных связей ЛАЭС.

«15 февраля 2019 года в 05.27 мск энергоблок ... отключен от сети и выведен в краткосрочный ремонт для установления и устранения причин срабатывания автоматики», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

В тексте отмечается, что замечаний по ядерной, радиационной и промышленной безопасности нет, радиационный фон остается в пределах естественных значений.

Пуск реактора энергоблока №1 прошел 6 февраля 2018 года, 9 марта блок был подключен к сети и начал выдавать в нее электроэнергию. В конце 2018 года блок ввели в промышленную эксплуатацию.

Этот энергоблок является самым последним блоком, введенным в эксплуатацию в России.