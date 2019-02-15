Росздравнадзор запросил данные о безопасности вещества из «Эреспала»

Росздравнадзор запросил у всех производителей лекарств на основе фенспирида, который является действующим веществом опасного для жизни «Эреспала», сведения о его безопасности.

«Росздравнадзор запросил у производителей остальных зарегистрированных лекарственных средств на основе фенспирида последние данные по эффективности и безопасности выпускаемых препаратов», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным Минздрава, сейчас специалисты Росздравнадзора занимаются изучением влияния на здоровье фенспирида, передает РИА «Новости».

«Эксперты Росздравнадзора, как и другие мировые регуляторные агентства, изучают весь массив отечественных и зарубежных данных по безопасности фенспирида, и в ближайшее время направят в Минздрав России предложения по дальнейшему обороту этих препаратов», – рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В Минздраве отметили, что внедряемая в России система контроля за оборотом лекарственных препаратов позволит изъять опасные препараты. Вероятность их продажи в стране будет стремиться к нулю.

Ранее стало известно, что французский препарат «Эреспал» опасен для жизни, так как может вызвать проблемы с сердцем. Производители изъяли его во Франции, а следом отозвал лекарство с российского рынка Росздравнадзор. В ведомстве должны были выяснить безопасность фенспирида.