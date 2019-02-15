Роскомнадзор пригрозил принять меры против СМИ Британии

В отношении британских СМИ с учетом поведения медиарегулятора Ofcom могут быть введены зеркальные меры, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

«Зеркальные», – сказал он в ответ на вопрос о том, какие меры может принять Роскомнадзор в отношении СМИ Великобритании после действий британских коллег.

Уточнять конкретные меры Жаров отказался, передает ТАСС.

Он добавил, что Россия определится с мерами в отношении британских СМИ после того, как Лондон примет решение по российским, передает РИА «Новости».

Напомним, 10 января Роскомнадзор проверил Би-би-си и выявил материалы, которые транслируют «идеологические установки международных террористических организаций».

До этого британский медиарегулятор признал телеканал RT виновным в нарушении правил вещания. В ответ Роскомнадзор объявил о начале проверки интернет-ресурсов Би-би-си на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству.