Названы аргументы против Ланового в споре с «Победой»

«Для авиации не имеют значения ни звания, ни награды, ни должности; она живет по законам аэродинамики и удобства пассажиров», – заявил газете ВЗГЛЯД глава фонда «Партнер гражданской авиации», заслуженный пилот СССР Олег Смирнов, комментируя инцидент с недопуском Василия Ланового на рейс авиакомпании «Победа».

Смирнов уточнил, что на рейс не пустили одного из членов команды Ланового, а народный артист, в свою очередь, отказался от полета из солидарности.

«Они летели группой, Лановой прошел контроль прекрасно, хорошо его приняли, он был в стерильной зоне и готов был лететь, но один из членов его команды грубо нарушил правила с точки зрения веса и размера ручной клади», – пояснил собеседник.

Законы аэродинамики и авиации пишутся с учетом законов физики и природы, личность здесь не имеет никакого значения, считает Смирнов.

«Артист, наоборот, должен показывать остальным пассажирам пример дисциплинированности, уважения к правилам и правам остальных вылетать по расписанию», – заметил летчик.

Смирнов напомнил историю с губернатором Иркутской области Дмитрием Мезенцевым, который задержал вылет самолета до своего прибытия. «Некоторые мелкие умы считают, что если он губернатор, то значит, ему дозволено нарушать все законы, но это абсурд и заблуждение. Ни один нормальный губернатор не позволит, чтобы из-за него задерживали рейс, и улетит следующим», – заметил собеседник.

Смирнов подчеркнул, что любой человек, «независимо от того, Лановой он или губернатор», не должен забывать о правах двухсот граждан, которые надеются взлететь по расписанию.

«У каждого пассажира свои интересы, свое самочувствие, и они не вправе вторгаться в эту сферу», – подытожил эксперт.

Напомним, народного артиста СССР Василия Ланового не пустили на борт «Победы». Авиакомпания заявила, что недопуск актера на рейс связан с тем, что его менеджеры не позаботились заранее о комфорте артиста и не ознакомились с правилами компании. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин инициировал проверку обстоятельств случившегося.