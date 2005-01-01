Бастрыкин поручил разобраться с отказом пустить Ланового на борт «Победы»

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить обстоятельства инцидента с народным артистом СССР Василием Лановым, которого не пустили на рейс «Победы» из-за размеров ручной клади.

Лановой 14 февраля, в годовщину освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков, запланировал творческую встречу с жителями города. Однако в московском аэропорту при прохождении регистрации сотрудники авиакомпании «Победа» не пропустили артиста на борт самолета из-за размера ручной клади.

«Жаль, что равнодушные сотрудники авиакомпании не пошли навстречу заслуженному и уважаемому человеку, не предложив других вариантов разрешения сложившейся ситуации, и просто отказали в перелете. И несмотря на очевидность событий, после случившегося, представители авиакомпании заявили, что виноваты помощники артиста, которые не подготовились к таким «жестким правилам» перевозчика», – говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководству московского межрегионального управления на транспорте Следственного комитета России проверить все обстоятельства случившегося и при необходимости принять процессуальное решение.

В четверг сотрудники лоукостера отказались пропустить Ланового на борт самолета в Ростов-на-Дону из-за размера ручной клади. Авиакомпания «Победа» заявила, что недопуск актера на рейс связан с тем, что его менеджеры не позаботились о комфорте артиста и не ознакомились с правилами компании.