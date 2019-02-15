АСИ: Запрос на подготовку «команд изменений» в соцсфере сформирован в регионах России

Запрос на подготовку «команд изменений», аналогичных командам инвестиционного развития, прошедшим обучение на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС), сформирован в регионах России, сообщила гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

«Сегодня огромный запрос на такие же изменения, на формирование таких же команд в социальной сфере. И мы также запустили, пока в пилотном режиме, 10 регионов, 10 социальных команд, куда вошли министры социального развития, мы пригласили руководителей организаций в социальной сфере, некоммерческих организаций, и они начинают тот путь, которые прошли наши инвестиционные команды три года назад», – сказала она на сессии «Подготовка кадров для реализации национальных проектов» Российского инвестиционного форума в Сочи, передает ТАСС.

Говоря о роли человеческого капитала в национальных проектах, Чупшева отметила, что без подготовки соответствующих кадров их выполнение будет невозможным. «Вчера в рамках пленарного заседания все спикеры сказали, что невозможен технологический прорыв, реализация таких масштабных задач, обозначенных президентом, в национальных проектах, без человеческого капитала. Здесь парадокс: когда смотришь структуру финансирования – 26 трлн рублей на 12 национальных проектов, а на развитие человеческого капитала у нас меньше всего – 4,5 трлн рублей», – добавила она.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году – реализация национальных проектов. Организатором форума является фонд «Росконгресс».