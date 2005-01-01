Израиль допустил антииранскую «утечку»

Канал премьер-министра Израиля в YouTube опубликовал и удалил запись выступлений арабских участников антииранской конференции в Варшаве.

Обсуждение в рамках организованного США форума прошло в закрытом формате. Однако в Сеть выложили 25-минутное любительское видео, возможно, снятое без согласования с другими участниками встречи, передает РИА «Новости».

На записи один из участников говорит о том, что «вызов» со стороны Ирана является более «токсичным», чем «спор Палестины и Израиля». Вероятно, это заявление сделал глава МИД Бахрейна Халед бен Ахмед Аль Халиф.

Он также назвал иранский режим «неофашистским». Именно Иран, по мнению оратора, своими «деньгами, оружием, пехотинцами» препятствует палестино-израильскому урегулированию.

В зале присутствовал и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Видео удалили с его YouTube-канала, но оно разошлось по Сети.

Накануне много шума наделало заявление Нетаньяху о «войне с Ираном». В опубликованном на английском тексте выступления Нетаньяху слово «война» позднее исправили на слово «борьба».

Следует учитывать, что текст на английском был переводом выступления Нетаньяху на иврите. Слово, которое он употребил в зависимости от контекста означает и войну, и борьбу, и противодействие.