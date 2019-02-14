Назван повод для отзыва посла Молдавии из России

Посол Молдавии в России может быть отозван из-за того, что не воспрепятствовал открытию в Москве фонда развития социальных и культурных связей «Приднестровье», сообщил вице-председатель правящей Демократической партии республики (ДПМ) Владимир Чеботарь.

«Это беспрецедентный шаг, который окажет влияние на процесс реинтеграции страны», – приводит его слова РИА «Новости».

Кроме того, Чеботарь выразил уверенность, что если глава республики Игорь Додон не одобрит этот проект, тогда «может быть объявлено его временное отстранение от обязанностей, как говорится, на пять минут».

Ранее Додон, комментируя письмо МИД республики, в котором внешнеполитическое ведомство просит отозвать Андрея Негуцу с должности посла в России, заявил, что отзыв послов является исключительным правом президента, которое «не обойти».

В декабре 2017 года посла Молдавии отзывали для консультаций в Кишинев. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что молдавский посол пал жертвой визита Додона к Владимиру Путину.

Напомним, как сообщали ранее в МИД России, 22 января 2019 года начал работу Фонд развития социальных и культурных связей «Приднестровье», в задачи которого входит помощь в налаживании культурных и социально-экономических связей.