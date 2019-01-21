МИД раскрыл цели московского фонда «Приднестровье»

Фонд развития социальных и культурных связей «Приднестровье» действительно появится в Москве, в его задачи будет входить помощь содействию в налаживании культурных и социально-экономических связей и поддержанию контактов, сообщили в МИД России.

В сообщении на сайте МИД России подтверждается, что с 22 января в Москве начнет работать Фонд развития социальных и культурных связей «Приднестровье». Такая общественная организация недавно зарегистрирована Минюстом России, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, отметив, что подобные структуры учреждались в Москве и прежде.

«Хотелось бы подчеркнуть, что открытие Фонда «Приднестровье» не меняет принципиальную позицию Российской Федерации по приднестровскому урегулированию», – добавили в ведомстве.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада Советского Союза, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии.

Российские миротворцы были введены в зону противостояния согласно подписанному с Молдавией соглашению «О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе» от 21 июля 1992 года. В июне 2018 года правительство Молдавии добилось принятия в Генассамблее ООН резолюции о выводе из Приднестровья российских войск.