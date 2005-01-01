Умер артист Сергей Захаров

Народный артист России Сергей Захаров умер в возрасте 68 лет в Москве.

О смерти Захарова сообщили в Союзе композиторов Петербурга, передает 78.ru.

Причиной смерти, предположительно, стала сердечная недостаточность, сообщил источник ТАСС в окружении артиста.

Время и место прощания пока не определены.



Сергей Захаров родился 1 мая 1950 года в Николаеве. Учился в Москве на отделении музыкальной комедии Музыкального училища им. Гнесиных.

Еще во время учебы стал солистом Государственного эстрадного оркестра под управлением Леонида Утесова, потом перешел на работу в Ленинградский мюзик-холл и перевелся в Ленинградское музыкальное училище имени Римского-Корсакова.

Он снимался в музыкальном фильме Леонида Квинихидзе «Небесные ласточки». Побывал с гастролями в 43 странах мира, выступая с программой русской романтической музыки, произведениями Чайковского, Рахманинова, Глинки, с ариями из оперетт.

Захаров также был исполнителем советского хита «Три белых коня».